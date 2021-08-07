تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح يوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 300 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 202 مليونا، وما يقارب من 431 ألف اصابة، تعافى منهم 181 مليونا، ونحو 933 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 697 ألف، و81 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,223 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,635 وفاة)، والبرازيل (1,006 وفاة)، وروسيا (792 وفاة)، واميركا (750 وفاة)، والمكسيك (618 وفاة)، فيما تراجعت الهند الى المركز السادس مسجلة ( 616 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (130,706 إصابات)، والبرازيل (42,159 إصابة)، واندونيسيا (39,532 إصابة)، والهند (38,700 إصابة)، وإيران (34,913 إصابة).

وتتصدر اميركا دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر، حتى صباح اليوم السبت، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (632,641 وفاة)، والبرازيل (561,807 وفيات)، والهند (427,401 وفاة)، والمكسيك (243,733 وفاة)، والبيرو (196,818 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (36,447,123 إصابة)، والهند (31,895,385 إصابة)، والبرازيل (20,108,746 إصابة)، وروسيا (6,402,564 إصابة)، وفرنسا (6,258,953 إصابة).