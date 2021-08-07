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حذر الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب من استمرار ارتفاع معدل الزيادة السكانية، مطالبا ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة هذه الازمة الخطيرة نظراً لاثارها السلبية على مشروعات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة في جميع انحاء البلاد.

وطالب «عبدالحميد» في بيان له اليوم السبت، الحكومة وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي تكفل مواجهة المشكلة السكانية، تزامنا مع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 21/22 والتى تتمثل في تنفيذ برامج تنظيم الأسرة للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخاصة في المناطق الريفية، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة النمو السكاني المتسارع، وتفعيل برامج محو الأمنية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال، فضلا عن ربط الدعم النقدي بالالتزام الدقيق بضوابط تنظيم الأسرة، وإعادة صياغة الخطاب الديني لتصحيح المفاهيم الخاطئة .

وأشار إلى أهمية خطة الحكومة لزيادة عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة إلى 21.2 مليون سيدة العام الجاري 2021/2022 مقابل 20.4 سيدة عام 20/21، و19.5 مليون سيدة عام 19/20 ووصول عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة إلى 3 ملايين سيدة عام 21/22 مقابل 2.9 مليون سيدة عام 21/20 وأن يصل عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة عام 21/22 نحو 17.8 مليون سيدة مقابل 17.1 مليون سيدة العام السابق، إضافة إلى تنظيم عدد ندوات وفاعليات في إطار تنفيذ الخطة بنحو 30.3 مليون مقابل 29.4 مليون العام السابق.