أخبار عاجلة

المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ -
رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره -
«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل ) -
بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة -
مالك استديو تصوير بالدقهلية يستولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج -
الجزائر تستفيد من قرار «كاف» بخوض 3 مباريات بتصفيات المونديال بالمغرب -
التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة -
«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل ) -
«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه -
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على درجات الحرارة اليوم بالكويت السبت 07_08_2021

Print
تعرف على درجات الحرارة اليوم بالكويت السبت 07_08_2021 تعرف على درجات الحرارة اليوم بالكويت السبت 07_08_2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشارت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابع لهيئة الطيران المدنى أن طقس السبت بالكويت شديد الحرارة ولكن هناك ارتفاع لأمواج ة البحر لحوالى 5 اقدام والرياح متقلبة واليكم التفاصيل

حالة الطقس

نهارًا

شديد الحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى : 32°ﻡ

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 5 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.

درجات الحرارة اليوم على الكويت

مدينة الكويت 47 37

مطار الكويت 48 36

العبدلي 48 32

الجهراء 50 37

السالمية 44 36

الأحمدي 43 36

جال اللياح 49 33

الوفرة 48 33

السالمي 46 34

مطربة 50 34

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره

رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره

«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل )

«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل )

بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة

بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة