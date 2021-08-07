تعرف على درجات الحرارة اليوم بالكويت السبت 07_08_2021

حالة الطقس

نهارًا

شديد الحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى : 32°ﻡ