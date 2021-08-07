تعرف على درجات الحرارة اليوم بالكويت السبت 07_08_2021

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أشارت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابع لهيئة الطيران المدنى أن طقس السبت بالكويت شديد الحرارة ولكن هناك ارتفاع لأمواج ة البحر لحوالى 5 اقدام والرياح متقلبة واليكم التفاصيل
حالة الطقس
نهارًا
شديد الحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .
ليلًا
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى : 32°ﻡ
حالة البحر
نهارًا
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 5 قدم.
ليلًا
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.
درجات الحرارة اليوم على الكويت
مدينة الكويت 47 37
مطار الكويت 48 36
العبدلي 48 32
الجهراء 50 37
السالمية 44 36
الأحمدي 43 36
جال اللياح 49 33
الوفرة 48 33
السالمي 46 34
مطربة 50 34