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الرئيس مُشيدًا بأبطال اليد: أعتز بكم وبأدائكم المتميز

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الرئيس السيسي مُشيدًا بأبطال اليد: أعتز بكم وبأدائكم المتميز الرئيس مُشيدًا بأبطال اليد: أعتز بكم وبأدائكم المتميز

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وجه الرئيس عبدالفتاح رسالة إلى منتخب لليد المشارك في أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال: «‏أبنائي شباب مصر أبطال الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠».

وأضاف الرئيس في رسالته على موقع «تويتر»: «‏أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدًا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية»، متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة.

المصرى اليوم

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