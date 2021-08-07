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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى منتخب مصر لليد المشارك في أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال: «‏أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠».

وأضاف الرئيس في رسالته على موقع «تويتر»: «‏أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدًا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية»، متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة.