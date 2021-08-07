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المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:54 صباحاً
رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:54 صباحاً
«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل )
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:54 صباحاً
بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:54 صباحاً
مالك استديو تصوير بالدقهلية يستولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:54 صباحاً
الجزائر تستفيد من قرار «كاف» بخوض 3 مباريات بتصفيات المونديال بالمغرب
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:54 صباحاً
التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:45 صباحاً
«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل )
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:40 صباحاً
«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:40 صباحاً
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:40 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع شمالي قطاع غزة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 07 أغسطس 2021 12:48 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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