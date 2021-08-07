وزير التنمية المحلية يصل بورسعيد لافتتاح وتفقد عددًا من المشروعات الجديدة

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وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، السبت، إلى مقر محافظة بورسعيد في مستهل زيارة يقوم بها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح وتفقد عدداً من المشروعات الجديدة على أرض المحافظة وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وفى إطار إبراز جهود الدولة على أرض محافظة بورسعيد.

وكان في استقبال اللواء محمود شعراوى عقب وصوله مقر ديوان عام المحافظة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

رحب المحافظ، بوزير التنمية المحلية، موجها الشكر له على متابعته المستمرة لمشروعات المحافظة، وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ كبرى المشروعات القومية والخدمية التى تحقق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

من جانبه، وجه وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيداً بجهوده والعمل الدؤوب والمتواصل لخدمة أبناء المحافظة وتنفيذ خطط التنمية فى كافة القطاعات، حتى وصلت بورسعيد لهذه المرحلة من التقدم الحضارى .

تشمل زيارة وزير التنمية المحلية لبورسعيد عقد اجتماع بديوان عام المحافظة لاستعراض تطورات الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية ، يعقبها جولة لمحافظ بورسعيد برفقه وزير التنمية المحلية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى الخدمية والتنموية التى شهدتها بورسعيد مؤخراً.