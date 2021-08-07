أوهم ضحاياه باستثمارها في «تسمين المواشي».. مُدرس يستولى على 5 ملايين جنيه من أشخاص بالقليوبية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط مُدرس بالقاهرة، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها في «تسمين المواشي».

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مدرس، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية، بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال «تسمين المواشي» مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بسداد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكنت قوة أمنية من ضبطه أثناء تواجده بمحيط المدرسة محل عمله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بمزاولته النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح.

وأقر المتهم بارتكابه 19 واقعة نصب باجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 5 ملايين جنيه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.