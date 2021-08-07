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الأرصاد تكشف حقيقة بداية فصل الصيف مبكرًا خلال هذا العام

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الأرصاد تكشف حقيقة بداية فصل الصيف مبكرًا خلال هذا العام الأرصاد تكشف حقيقة بداية فصل الصيف مبكرًا خلال هذا العام

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول بدء فصل الشتاء في وقت مبكر خلال العام الجاري.

قالت «شاكر» في تصريحات تليفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، السبت، إنه بداية من غدًا الأحد سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث ستنخفض درجة الحرارة إلى 39 درجة غدًا ثم 37 درجة يوم الاثنين، لتستمر بين 37 و38 درجة حتى نهاية الأسبوع.

أضافت: «مع النصف الثاني من شهر أغسطس تبدأ درجات الحرارة في العودة للمعدلات الطبيعية»، لافتة إلى أنه رغم انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى أن نسبة الرطوبة ستظل مرتفعة حتى نهاية فصل الصيف، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وأكدت أن ما تم تداوله بشأن بداية فصل الشتاء في نهاية شهر أغسطس خلال هذا العام هو أمر غير حقيقي، موضحة أن فصل الخريف يبدأ في 23 سبتمبر، أما فصل الشتاء فيبدأ في موعده 21 ديسمبر.

المصرى اليوم

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