نيفين جامع: التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة للصعيد على رأس أولويات الوزارة

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بها والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية والتعدينية وكذا توفير وحدات صناعية مرفقة للمستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل.

زيارة وزيرة وزيرة الصناعه والتجاره للمناطق الصناعية بقنا

وقالت الوزيرة على هامش زيارتها المناطق الصناعية بقنا إنه يجري حالياً تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذي يستهدف 4 مناطق بمحافظة سوهاج ومنطقتين بمحافظة قنا (قفط وهو) بتمويل مقدم من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق للوصول لتجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات.

زيارة وزيرة وزيرة الصناعه والتجاره للمناطق الصناعية بقنا

و استهلت الوزيرة جولتها بزيارة للمنطقتين الصناعيتين قفط وهو بمحافظة قنا للوقوف على سير الأعمال بالمنطقتين، وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والنائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

زيارة وزيرة وزيرة الصناعه والتجاره للمناطق الصناعية بقنا

زيارة وزيرة وزيرة الصناعه والتجاره للمناطق الصناعية بقنا

وأوضحت جامع أن زيارة المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا تستهدف متابعة تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وحريق وكهرباء وغاز واتصالات بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.