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غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية، والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالمجلس، وشرطة المرافق على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المركز، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية بشارع الدروس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

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