6 خطوات بسيطة للحفاظ على رطوبة الجسم خلال الموجة الحارة (تعرف عليها)

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مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وبالأخص شهرى يوليو وأغسطس، يشعر الكثير من المواطنين بحالات اعياء شديده من بينها الاغماء لفقدان الجسم للسوائل بسبب العرق الغزير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة .

ينصح أطباء التغذية والطب الوقائي باتباع الخطوات التالية عند إرتفاع درجة حرارة الجو:

١- شرب الماء يأتي في مقدمة المواد الغذائية الهامة لإرواء الجسم، إذ يحتل الماء نسبة من 70-75%من كتلة أجسامنا، بجانب أنه ضروري للحفاظ على إعتدال درجة حرارة الجسم، لذا يجب شرب الماء بكميات كافية لمنع العطش، والحفاظ على رطوبة الجسم.

2_ تجنب الأطعمة المالحة والغنية بالبهارات والتوابل والمليئة بالدهون .

3_ تناول الفاكهة والخضار يومياً.

4 - تناول الأطعمة الرطبة للحفاظ على برودة جسمك والتخلص من الحرارة الزائدة، مثل البطيخ والكمثرى والتفاح والتوت والخوخ وجميع أنواع الخضروات ذات الأوراق الخضراء.

5 - استخدم زيت جوز الهند من خلال تدليك جسمك به قبل الاستحمام، حيث له تأثير مهدئ ومرطب على البشرة.

6 - تجنب المشروبات الساخنة واستبدلها بالمشروبات العشبية ومن الممكن تناول الشاي أو القهوة ولكن يُنصح بتناولها معتدلة الحرارة لتفادي هذه المشكلة.