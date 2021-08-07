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الأحمر: حققنا إنجازًا كبيرًا.. وحزين لخسارة الميدالية ()

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الأحمر: حققنا إنجازًا كبيرًا.. وحزين لخسارة الميدالية (فيديو) الأحمر: حققنا إنجازًا كبيرًا.. وحزين لخسارة الميدالية ()

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ظهر أحمد الأحمر، قائد الوطني لكرة اليد، متأثرًا بعد خسارة المنتخب المصري من إسبانيا في تحديد مباراة الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال الأحمر في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «قدمنا مباريات جيدة ولعبنا أمام فرق قوية للغاية، ووصلنا لدور لم نصل إليه من قبل»

وتابع: «بالطبع هذا إنجازًا كبيرًا، فقد حققنا الفوز على أكبر المنتخبات الأوروبية ووصلنا لنصف النهائيات»

واختتم: «للأسف لم نفز بالميدالية ولكن الحمدلله على كل شيء»

وخسر المنتخب الوطني أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (31-33).

ويضم المنتخب الوطني أحمد الأحمر، يحيى الدرع، سيف الدرع، محمد سند، يحيى خالد، عمر الوكيل، كريم هنداوي، عصام الطيار، أحمد هشام دودو، محمد ممدوح هاشم، حسن القداح، وسام نوار، أحمد عادل، إبراهيم المصري.

المصرى اليوم

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