أخبار عاجلة

المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ -
رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره -
«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل ) -
بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة -
مالك استديو تصوير بالدقهلية يستولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج -
الجزائر تستفيد من قرار «كاف» بخوض 3 مباريات بتصفيات المونديال بالمغرب -
التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة -
«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل ) -
«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه -
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عامًا

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز وفاتها عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال رامي رضوان في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة
إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

رامي رضوان يعلن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

وكان رامي رضوان كشف عن تدهور حالتها الصحية مؤخرا، مؤكدا أن الفريق المعالج كان يبذل جهودا كبيرا، والوضع الصحي صعب للأسف الشديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره

رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره

«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل )

«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل )

بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة

بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة