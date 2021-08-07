وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عامًا

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أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز وفاتها عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال رامي رضوان في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة

إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

رامي رضوان يعلن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

وكان رامي رضوان كشف عن تدهور حالتها الصحية مؤخرا، مؤكدا أن الفريق المعالج كان يبذل جهودا كبيرا، والوضع الصحي صعب للأسف الشديد.