إيداع رضيعة دار رعاية عثر عليها الأهالي في مقابر سنديون بقليوب

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قررت نيابة قليوب إيداع طفلة حديثة الولادة باحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال الرضع عقب عثور أهالى قرية سنديون على الطفله بجوار مقابر القرية وقررت النيابة نشر صورة للطفلة بمواصفاتها للتوصل لأهليتها وتسليمها لهم.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد بعثور إحدى السيدات على رضيعة حديثة الولادة بمنطقة مقابر تسمى أبوجهل بقرية سنديون دائرة المركز.

وبمناظرة الرضيعة تبين أنها حديثة الولادة وتبلغ من العمر نحو أسبوع ومربوطة بالحبل السري ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلة تبين أن عمرها أقل من أسبوع ولا تعاني أي عيوب خلقية وتحرر المحضر رقم 3563 إداري مركز شرطة قليوب لسنة 2021 وتولت النيابة التحقيق.