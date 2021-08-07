فضّل الحبس شهرا.. مقاول يبدد 200 ألف جنيه «نفقة أولاده» ليتزوج من «الثانية»

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نفذ مقاول الحكم الصادر من المحكمة ضده بالحبس لمده شهر، في الدعوى التي أقامتها طليقته «الدفع لا الحبس» عن متجمد نفقه أولادهما الصغار بمبلغ 200 ألف جنيه.

البداية كانت أقامت مدرسة دعوى «الدفع لا الحبس» أمام محكمة الأسرة عن متجمد نفقة لاولادها الثلاثة بمبلغ قدره 200 ألف جنيه، بعد أن تقاعس مقاول عن دفع النفقة التي حددتها المحكمة لاطفاله وقدرها 4 الالف جنيه شهريا، مما أدى إلى تراكم المبلغ حتى وصل إلى 200 الف جنيه، وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من المدرسة وحبس المقاول لمده شهر بتهمه عدم تنفيذ حكم أول درجة ورفض دفع نفقه أولاده .

بعد صدور الحكم، تعنت المقاول مع طليقته ورفض دفع متجمد النفقة وسلم نفسه إلى قسم الشرطة، وقضى عقوبة الحبس لمدة شهر وقال لها «مش هدفع لعيالك ولا جنية» .

وكشفت تفاصيل الدعوى عن ان المقاول لم يقف عناده إلى هذا الحد، بل قضى فترة العقوبة المقررة شهر ،وبعد خروجه من الحبس قام بالزواج من سيدة أخرى، وكلف حفل زفافه 200 الف جنيه في احدى الفنادق الشهيرة، وظل يستفز طليقته هو ووالدته بانه كلف حفل الزفاف بمصاريف نفقة أولاده .

وقالت المدرسة بصوت مكلوم بانها تزوجت منذ 12 سنه من زميلها في الجامعة بعد قصه حب دامت 4 سنوات دراسة، وأقامت معه في بيت العائلة بالإسكندرية وأنفقت الأموال التي ورثتها عليه حتى استقر في عمله وأصبح من أكبر المقاولين وسافر إلى خارج البلاد وتركها هي واطفالها مع والدته التي ظلت تتحكم فيها وتأخذ منها كل الأموال التي يرسلها لها زوجها من الخارج، شكت له كثيرا من والدته وفى إحدى الاجازات نشبت بينهما مشاداه كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى عليها بالضرب وكانت نهاية الحياة الزوجية بينهما .