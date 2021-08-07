القبض على مالك مخزن بتهمة تجميع الدقيق المدعم والاتجار به في المرج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط مسؤول عن مخزن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم «استخراج 82%» والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة، بقصد الاتجار به لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر رجال المباحث بداخل المخزن على 2 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.