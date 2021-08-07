إزالة مخالفة بناء على 350 مترًا بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه تم رصد مخالفة تعدٍ على أرض زراعية بطريق ترعة رمسيس بقرية البعيرات، موضحا أن المخالفة عبارة عن الشروع في عمل سملات خرسانية لإنشاء سور على مساحه 350 مترا تقريبا.

وأضاف أن الإزالة الفورية تمت في المهد وفك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، موضحا أنه تمت إعادة الشيء لأصله، وأعمال الإزالة تمت بإشراف رئيس القرية والقسم الفني والمتابعة الميدانية.