إزالة مخالفة بناء على 350 مترًا بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه تم رصد مخالفة تعدٍ على أرض زراعية بطريق ترعة رمسيس بقرية البعيرات، موضحا أن المخالفة عبارة عن الشروع في عمل سملات خرسانية لإنشاء سور على مساحه 350 مترا تقريبا.
وأضاف أن الإزالة الفورية تمت في المهد وفك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، موضحا أنه تمت إعادة الشيء لأصله، وأعمال الإزالة تمت بإشراف رئيس القرية والقسم الفني والمتابعة الميدانية.