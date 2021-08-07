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البطل "حامدي" يتعادل مع  اللاعب الإيراني بمنافسات الكاراتيه

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البطل

حقّق البطل السعودي طارق حامدي؛ نقطة تقرّبه من التأهل ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه عقب تعادله مع اللاعب الإيراني ساجاد و ويستعد لنزاله الرابع أمام الكندي 'دانيال.

وكان قد خسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي إيفان بنتيجة '2 / 3' ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1".

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده؛ والكندي دانيال جيسينسكي؛ و الأمريكي براين آر؛ والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

البطل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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