أخبار عاجلة

المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ -
رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره -
«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل ) -
بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة -
مالك استديو تصوير بالدقهلية يستولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج -
الجزائر تستفيد من قرار «كاف» بخوض 3 مباريات بتصفيات المونديال بالمغرب -
التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة -
«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل ) -
«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه -
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. وزير الرياضة يساند البطل طارق حامدي من داخل الملعب

Print
شاهد.. وزير الرياضة يساند البطل طارق حامدي من داخل الملعب شاهد.. وزير الرياضة يساند البطل طارق حامدي من داخل الملعب
بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

شاهد.. وزير الرياضة يساند البطل طارق حامدي من داخل الملعب

حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بين تركي الفيصل؛ ونائبه الأمير فهد بن جلوي؛ لمساندة نجم السعودي للكاراتيه طارق حامدي؛ إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنتونيو اسبينوس؛ ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وكان اللاعب السعودي طارق حامدي؛ قد حقّق أول فوز له ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه على اللاعب الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1" ويستعد لنزاله الثالث أمام الإيراني بعد قليل.

وخسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي إيفان بنتيجة '2 / 3'.

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده؛ والكندي دانيال جيسينسكي؛ والأمريكي براين آر؛ والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزيْن الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام