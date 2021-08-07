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سقوط سيارة في وادٍ سَحيق.. شاهد ما حدث للأسرة بداخلها

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فيديو سقوط سيارة في وادٍ سَحيق.. شاهد ما حدث للأسرة بداخلها سقوط سيارة في وادٍ سَحيق.. شاهد ما حدث للأسرة بداخلها
هذا ما قاله المعلّقون عن المرأة في المقعد الأمامي

فيديو سقوط سيارة في وادٍ سَحيق.. شاهد ما حدث للأسرة بداخلها

كانت أسرة صينية تستمتع بقضاء يوم على أحد الطرق السريعة في محافظة شينجيانغ، أوقفت الأسرة السيارة على قمة جرف جبلي يطلّ على وادٍ سَحيق في الأسفل، وبينما كان الجميع يبدأ الاحتفال بالطبيعة الرائعة حدث ما لم يتوقّعه أحد.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كشف مرعب عن اللحظة المأساوية التي سقطت فيها سيارة على حافة جرف في الصين بينما كان أفراد الأسرة في الداخل يحاولون الهروب؛ مما أدى إلى إصابة أحد الركاب بجروح خطيرة.

ويظهر فيديو مروع السائق بعدما خرج من سيارته، ودار حولها وفتح الباب الأمامي وتناول مشروبًا ساخنًا من إناء حراري، وبعد ثوانٍ بدأت السيارة في التدحرج إلى الأمام، تمكّن صبي صغير على المقعد الخلفي من فتح الباب والقفز بعيدًا، تبعتْه امرأة مسنّة خرجت من الباب الخلفي للسيارة بسلام، أما المرأة الجالسة في مقعد الراكب الأمامي، فلم تستطع نزع حزام الأمان في الوقت المناسب فسقطت بها السيارة بسرعة على المنحدر الهابط السَّحيق، لينتهي المشهد بصرخة مدوّية صاحبت السقوط المخيف.

وعندما تم نشر لقطات الحادث المروع على الإنترنت زعم بعض المعلقين أن المرأة في المقعد الأمامي ظهرت في حالة صدمة، وكانت خائفة جدًّا لدرجة أنها لم تستطع إنقاذ نفسها من السيارة الساقطة.

ونقلت وسائل إعلام محلّيّة عن مكتب إدارة الطوارئ بالمقاطعة هيجينغ، أن الراكبة التي كانت محاصرة بالداخل عانت من إصابات شديدة في ساقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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