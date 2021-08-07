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وكيل «حقوق إنسان النواب» يطالب بتطعيم أعضاء هيئات التدريس والمعلمين قبل بداية الدراسة

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وكيل «حقوق إنسان النواب» يطالب بتطعيم أعضاء هيئات التدريس والمعلمين قبل بداية الدراسة وكيل «حقوق إنسان النواب» يطالب بتطعيم أعضاء هيئات التدريس والمعلمين قبل بداية الدراسة

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طالب النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الإنتهاء من تطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس والعاملين بالقطاع التعليمي، بلقاح كورونا، خلال شهر أغسطس وسبتمبر، قبل بدايه العام الدراسي الجديد.

وقال «أبوالعلا» في تصريح له اليوم السبت، إنه لابد من منح كافة أعضاء هيئة التدريس، أولوية في الحصول على اللقاح، خلال الشهر الحالي والمقبل، مؤكدا على أهمية حصول تلك الفئة على اللقاح قبل بداية العام الدراسي الجديد، لتقليل نسبة الإصابات المتوقعة في الجامعات والمدارس، باعتبارها أماكن تشهد تجمعات كبيرة يوميا.

وأضاف: «كلما كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح، كلما كان هناك ضمانة أكبر للبدء في العام الدراسي بشكل مستقر وبحضور الطلاب».

و تابع «ابو العلا»: «نتمني عام دراسي خالي من كورونا، بفضل الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح».

المصرى اليوم

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