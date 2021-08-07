أخبار عاجلة

المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ -
رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره -
«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل ) -
بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة -
مالك استديو تصوير بالدقهلية يستولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج -
الجزائر تستفيد من قرار «كاف» بخوض 3 مباريات بتصفيات المونديال بالمغرب -
التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة -
«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل ) -
«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه -
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الذهب في الأردن اليوم السبت 7 - 8 - 2021

Print
أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 7 - 8 - 2021 الذهب في الأردن اليوم السبت 7 - 8 - 2021

وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الأسعار اليومية للذهب، و تدعو النقابة كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم السبت 7 ــ 8 ــ 2021 كما يلي:

وصل عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 42,90 دينار أردني للبيع، و 39,90 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36,10 دينار أردني للبيع، و 34,70 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32,30 دينار أردني للبيع، و 29,40 دينار أردني للشراء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم