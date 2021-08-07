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وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الأسعار اليومية للذهب، و تدعو النقابة كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم السبت 7 ــ 8 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 42,90 دينار أردني للبيع، و 39,90 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36,10 دينار أردني للبيع، و 34,70 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32,30 دينار أردني للبيع، و 29,40 دينار أردني للشراء.