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الهند تقر الاستخدام الطارئ للقاح «جونسون» ضد كورونا

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الهند تقر الاستخدام الطارئ للقاح «جونسون» ضد كورونا الهند تقر الاستخدام الطارئ للقاح «جونسون» ضد كورونا

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قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا على «تويتر» إن الهند أقرت، السبت، جرعة واحدة من لقاح «كوفيد-19«الذي تنتجه شركة»جونسون آند جونسون«للاستخدام الطارئ.

وكانت الشركة قد قالت، الجمعة، إنها تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها.

وأضافت أنه سيتم إرسال اللقاح إلى الهند من خلال اتفاقية توريد مع شركة محلية لتصنيع اللقاح.

وأقرت السلطات الهندية حتى الآن استخدام اللقاحات التي أنتجتها أسترازينيكا وبهارات بيوتيك ومعهد جاماليا الروسي ومودرنا.

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا في أنحاء العالم 200 مليون في وقت سابق من الأسبوع الماضي وفقاً لإحصائيات رويترز.

وتهدد سلالة «دلتا» الأشد عدوى المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة وتشكل عبئاً على أنظمة الرعاية الصحية.

وتسجل الهند ما يتراوح بين 30 ألفاً و40 ألف حالة إصابة بالسلالة الجديدة يومياً منذ يوليو/تموز.

وحذرت الاتحادية من أن الخطر لا يزال قائماً رغم تراجع الحالات التي كانت قد وصلت إلى 400 ألف حالة في ذروة الموجة الثانية الفتاكة.

المصرى اليوم

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