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جامعة القاهرة تهنيء جيانا فاروق لفوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو

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جامعة القاهرة تهنيء جيانا فاروق لفوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو جامعة القاهرة تهنيء جيانا فاروق لفوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو

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هنأت جامعة القاهرة بطلة ، اللاعبة جيانا فاروق، خريجة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، على أدائها المشرف خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 وفوزها بالميدالية البرونزية الأولى لمصر في منافسات الكاراتيه، والميدالية البرونزية الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوز البطل سيف عيسى والبطلة هداية ملاك في التايكوندو، وفوز البطل محمد إبراهيم «كيشو» في المصارعة اليونانية الرومانية.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تهنئ أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 وتشيد بمشاركتهم المشرفة ومنافستهم الشريفة وحصدهم الميداليات ورفع اسم وعَلَم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وعبر الدكتور الخشت عن فخره بخريجة جامعة القاهرة بعد فوزها للمرة الأولى بميدالية برونزية لمصر في الكاراتيه، قائلًا إن جامعة القاهرة تعتز وتفخر بنجاح خريجيها في جميع المجالات وتعتبر نجاحهم نجاحًا لجامعة القاهرة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن البطلة جيانا فاروق سطّرت اسمها بأحرف من نور في تاريخ رياضة الكاراتيه باعتبارها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تفوز بميدالية الألعاب الأولمبية في منافسات الكاراتيه.

المصرى اليوم

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