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أرقام خيالية.. تعرف على تذاكر الرحلة السياحية للفضاء

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أرقام خيالية.. تعرف على أسعار تذاكر الرحلة السياحية للفضاء أرقام خيالية.. تعرف على تذاكر الرحلة السياحية للفضاء

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أعلنت شركة «فيرجن غلاكتيك»، الخميس، عن أن لدى الجمهور حاليا فرصة لحجز مقعد على متن إحدى رحلاتها السياحية للفضاء.

وأوضحت الشركة أن الأسعار تبدأ من 450 ألف دولار أمريكي، كما أنها تمنح 3 خيارات للمستهلك للاختيار من بينها، فبالإضافة إلى المقعد الواحد الذي يكلف نصف مليون دولار تقريبا، هناك حزما متعددة المقاعد مخصصة للمجموعات، كما أنها تقدم عروض شراء كاملة للرحلات الفضائية، بحسب «سي إن بي سي» الأمريكية.

وأشارت الشركة إلى أنه بينما ستمنح الأولوية في الحجز لـ«قائمتها المهمة من الحاجزين الأوائل»، فإنها وعدت بإنشاء قائمة أولويات متابعة للعملاء المهتمين بحجز رحلات في المستقبل.

ويأتي إعادة شركة «فيرجن غلاكتيك» فتح مبيعات التذاكر بعد مرور أقل من شهر من قيام مؤسسها، الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، بالتحليق مع «متخصصين مهمين» آخرين في أول رحلة فضائية مأهولة بالكامل للشركة.

كما جاء إعلان «فيرجن غلاكتيك» عن رحلاتها للفضاء بالتزامن مع كشفها، أمس الخميس، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، إذ ذكرت أيضا أن شركة الفضاء الخاصة «أحرزت تقدما ملموسا نحو بدء الخدمة التجارية في عام 2022».

وأعلنت شركة «فيرجن غلاكتيك»، أمس الخميس، كذلك أن رحلتها التجريبية التالية إلى الفضاء ستكون في أواخر شهر سبتمبر المقبل من محطة فضاء «سبيس بورت أمريكا» في نيو مكسيكو، وسيكون على متنها أفراد من سلاح الجو الإيطالي.

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