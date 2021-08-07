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تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال «عبدالرازق»، في برقيته : «يشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول عام هجري جديد، يُذكِّرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التي نتذكر من خلالها أحداثًا عامرة في قلوبنا، سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء».

وأضاف : «ندعو الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن تكون هذه السنة الجديدة سنة خير ورخاء يعيش فيه شعب مصر العظيم بقيادتكم آمنًا في وطنه، كما نسأله جل وعلا أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد وأن يعيد هذه الأيام المباركة على فخامتكم وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات وأن يحفظ مصر وأن يرفع من شأنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين».