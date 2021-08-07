الشرطة الباكستانية تعتقل 50 مشتبهاً بهم في هجوم على معبد هندوسي

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اعتقلت الشرطة الباكستانية 50 شخصا يشتبه في قيامهم بنهب وتدمير معبدهندوسي في بلدة نائية في شرق باكستان، وتبحث عن 100 مشتبه بهم آخرين.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، جاء الهجوم على معبدفي بلدة بهونج في إقليم البنجاب يوم الأربعاء، في أعقاب قيام صبي هندوسي صغير في وقت سابق من الأسبوع بتدنيس مزعوم لمدرسة دينية. وأحرق المهاجمون الباب الرئيسي للمعبدوأتلفوا التماثيل.

وحسب الوكالة، قال جام جفار، قائد شرطة المنطقة، تم إستعادة النظام بعد نشر المزيد من قوات الشرطة وقوات شبه عسكرية، كما تبحث الشرطة عن المشتبه بهم الباقين.

وقال راميش كومار، أحد زعماء المجتمع الهندوسي بعد الهجوم، إن الاستجابة البطيئة في البداية من جانب الشرطة أدت إلى تفاقم الوضع والأضرار التي لحقت بالمعبد.

وبدأت المشاكل في بهونج بعد صدور حكم قضائي، أفرج عنه بكفالة لطفل هندوسي يبلغ من العمر 8 سنوات، تم اعتقاله بسبب تنديس متعمد لمكتبة مدرسة بها نصوص دينية.

ويعيش المسلمون والهندوس بسلام في باكستان ذات الأغلبية المسلمة، لكن كانت هناك هجمات على المعابد الهندوسية في السنوات الأخيرة. وهاجر معظم أبناء الهندوس في باكستان إلى الهند عام 1947 عندما قسمت الحكومة البريطانية الهند.