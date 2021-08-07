أخبار عاجلة

المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ -
رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره -
«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل ) -
بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة -
مالك استديو تصوير بالدقهلية يستولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج -
الجزائر تستفيد من قرار «كاف» بخوض 3 مباريات بتصفيات المونديال بالمغرب -
التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة -
«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل ) -
«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه -
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشرطة الباكستانية تعتقل 50 مشتبهاً بهم في هجوم على معبد هندوسي

Print
الشرطة الباكستانية تعتقل 50 مشتبهاً بهم في هجوم على معبد هندوسي الشرطة الباكستانية تعتقل 50 مشتبهاً بهم في هجوم على معبد هندوسي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتقلت الشرطة الباكستانية 50 شخصا يشتبه في قيامهم بنهب وتدمير معبدهندوسي في بلدة نائية في شرق باكستان، وتبحث عن 100 مشتبه بهم آخرين.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، جاء الهجوم على معبدفي بلدة بهونج في إقليم البنجاب يوم الأربعاء، في أعقاب قيام صبي هندوسي صغير في وقت سابق من الأسبوع بتدنيس مزعوم لمدرسة دينية. وأحرق المهاجمون الباب الرئيسي للمعبدوأتلفوا التماثيل.

وحسب الوكالة، قال جام جفار، قائد شرطة المنطقة، تم إستعادة النظام بعد نشر المزيد من قوات الشرطة وقوات شبه عسكرية، كما تبحث الشرطة عن المشتبه بهم الباقين.

وقال راميش كومار، أحد زعماء المجتمع الهندوسي بعد الهجوم، إن الاستجابة البطيئة في البداية من جانب الشرطة أدت إلى تفاقم الوضع والأضرار التي لحقت بالمعبد.

وبدأت المشاكل في بهونج بعد صدور حكم قضائي، أفرج عنه بكفالة لطفل هندوسي يبلغ من العمر 8 سنوات، تم اعتقاله بسبب تنديس متعمد لمكتبة مدرسة بها نصوص دينية.

ويعيش المسلمون والهندوس بسلام في باكستان ذات الأغلبية المسلمة، لكن كانت هناك هجمات على المعابد الهندوسية في السنوات الأخيرة. وهاجر معظم أبناء الهندوس في باكستان إلى الهند عام 1947 عندما قسمت البريطانية الهند.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»