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حافية القدمين.. روبي تحيي حفلا غنائيا جديد في الساحل الشمالي ()

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حافية القدمين.. روبي تحيي حفلا غنائيا جديد في الساحل الشمالي (فيديو) حافية القدمين.. روبي تحيي حفلا غنائيا جديد في الساحل الشمالي ()

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أحيت الفنانة روبي حفلها الغنائي الجديد في الساحل الشمالي، أمس الجمعة، حيث أطلت بالملابس البيضاء كعادتها مؤخرًا.

وحلّت خلال مقاطع حافية القدمين أعلى المسرح أثناء غنائها، بعدما تخلت عن حذائها العالي لتتحرك بحرية على المسرح.

كانت روبي طرحت مؤخرا أحدث أغنياتها «أمك وأبوك» من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل ومن إنتاج محمد رشيدي.

وأطلقت الفنانة حفليين غنائيين خلال الأسابيع الماضية بالساحل الشمالي، أولهما تسبب في جدل لطرحها شروط تلزم الحضور على ارتداء الجميع الملابس البيضاء وغيرها وفي حفلها الثاني حذفت أي شروط تعوق الجمهور عن الاستمتاع بحفلاتها وأغانيها.

المصرى اليوم

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