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محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنه في الساحل الشمالي ()

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محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنه في الساحل الشمالي (فيديو) محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنه في الساحل الشمالي ()

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احتفل الفنان محمد فؤاد بخطوبة ابنه، عبدالرحمن، خلال حفل ضم الأصدقاء والأقارب وعُقد في الساحل الشمالي.

وظهر العروسان ويرتديان الملابس البيضاء، أمس الجمعة، خلال مقطعي نشرتهما الفنانة إيناس عزالدين التي حضرت الحفل.

وشاركت «عز الدين» باللقطتين من الحفل عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» قائلة: «فرح ابن الغالي القلب الطيب النجم محمد فؤاد».

كان «فؤاد» أحيا حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح، منذ أيام، داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وشارك بعدد من أغانيه مثل «يا أصلي، كامننا، والحب الحقيقي» وغيرهم.

يذكر أن «فؤاد» طرح أغنتين خلال عام 2021 هما: «في الحفلة» و«ليه».

المصرى اليوم

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