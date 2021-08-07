حكيم : «الناس السهرانين» أغنية مبهجة تدعو للتفاؤل

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قرر نجم الغناء حكيم الاحتفال مع كل عشاق السهر بأغنية جديدة يقدمها بأسلوبه المميز بعنوان «الناس السهرانين» التي خصصها لموسم الصيف تدعو الناس للاستمتاع بحياتهم والتفاؤل.

الأغنية من كلمات شفيق كارم وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا. الأغنية تأتي ضمن سلسلة الاغاني السينجل التي أطلقها حكيم مؤخرا وكان آخرها أغنية الليلة عيد.

جدير بالذكر أن حكيم يحرص منذ صدور ألبومه الراجل الصح على إطلاق أغنية سينجل كل شهر تقريبا.

أكد حكيم أن الأغنية تحمل مفاجأة للجمهور كون المزيكا فيها مميزة ومبهجة وهو ما يحرص دائما على تقديمه في أغانيه الأخيرة، أن يعكس التفاؤل للناس ويحاول أن يخرجهم من الضغوط التي يواجهونها.