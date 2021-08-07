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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بالعام الهجري الجديد

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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بالعام الهجري الجديد

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة ، بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت رمزاً لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أنتهز هذه المناسبة، لنعاهدكم على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كى يتحقق ما يتطلع إليه شعب الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس عبدالفتاح السيسي التوفيق والسداد.

المصرى اليوم

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