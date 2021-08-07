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مطالبه برلمانية بخطة لتنشيط السياحة في فصل الشتاء

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مطالبه برلمانية بخطة لتنشيط السياحة في فصل الشتاء مطالبه برلمانية بخطة لتنشيط السياحة في فصل الشتاء

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طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بوضع خطة للترويج لموسم السياحة خلال فصل الشتاء المقبل، وذلك من خلال استغلال المقومات التي تمتلكها لتنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة، لتعظيم الموارد، خاصة وأن كل التقارير سواء المحلية أو الدولية تؤكد أنه من المتوقع عودة السياحة وبكثرة، حيث ينتظر العالم ومصر في خريف عام 2022 أن تكون بداية الانفراجة الكبرى وتصل السياحة لأعلى معدلاتها في شتاء 2022.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة وضع خطة وأُطر وآليات محددة حول تعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، سواء السياحة الشاطئية، النيلية، الصحية، الدينية، والمعالم الأثرية، فلا يوجد دولة تمتلك كافة هذه المقومات مجمعة، بالإضافة لحزمة المدن الجديدة الذكية التي يتم إنشاؤها خلال السنوات السبع السابقة والتي سيكون لها دور كبير أيضا في تنشيط القطاع.

واقترحت عضو مجلس النواب عمل أفلام مسجلة وتقارير ناطقة بأكثر من لغة، والاستعانة بشخصيات عامة ومشهورة للترويج للقطاع على مستوى العالم، بالإضافة لتقديم أعمال فنية عن بعض المعالم الأثرية، وأن يتم عقد الاجتماعات اللقاءات في الأماكن السياحية وفقا لطبيعة كل حدث، وتنظيم زيارات ولقاءات بشكل دورى لهذه الأماكن، وذلك ليرى الجميع ما تمتلكه الدولة من مقومات يكون لها دور عظيم في تنمية الموارد.

المصرى اليوم

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