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خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره الإسباني في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية والمركزين الثالث والرابع بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بنتيجة (19-16).

بينما حاول منتخب الفراعنة استعادة المباراة والتعادل في الشوط الثاني والسيطرة على الملعب بشكل أكبر، ولكن انتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني بنتيجة (31-33).

ليحصل المنتخب الإسباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية، ويأتي منتخب الفراعنة في المنتخب الرابع.

ويضم المنتخب الوطني أحمد الأحمر، يحيى الدرع، سيف الدرع، محمد سند، يحيى خالد، عمر الوكيل، كريم هنداوي، عصام الطيار، أحمد هشام دودو، محمد ممدوح هاشم، حسن القداح.

والجدير بالذكر أن علي الزين يغيب عن المباراة بسبب إصابته في مباراة مصر فرنسا.