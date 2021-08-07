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بدء اختبارات القدرات بـ 6 كليات في جامعة المنيا

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بدء اختبارات القدرات بـ 6 كليات في جامعة المنيا بدء اختبارات القدرات بـ 6 كليات في جامعة المنيا

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بدأ، اليوم، فرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا، أعماله في تنظيم اختبارات القدرات، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، بكليات الفنون الجميلة «فنون، وعمارة»، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات، وذلك اعتباراً من السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov على شبكه الانترنت.

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه تم توفير 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب وذلك يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اختبارات القدرات تجرى بالكليات المعنية في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، مع العلم بأن اختبارات كلية التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

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