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مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال يوليو

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مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال يوليو مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال يوليو

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر يوليو 2021، حيث أوضح أن اللجنة استجابت خلال الفترة المشار اليها لنحو 687 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع ، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.

وأوضح المصري أن الاستجابات خلال شهر يوليو 2021 شملت صدور 128 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 254 عملية جراحية، وإصدار 17 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأشار المستشار الطبي إلى أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً توفير الإجراءات الطبية لـ 49 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 81 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 43 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 9 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونياً، مؤكدا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.

المصرى اليوم

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