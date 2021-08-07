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يحتضن مسرح الزمالك أجدد حفلات الفنانة مريم صالح عبر سهرة غنائية في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل.

وتفاجئ مريم صالح جمهورها المصري بأولى حفلات مشروع «أغاني عدوية» في مصر، والتي تعيد خلاله إحياء أشهر روائع ملك الأغنية الشعبية على طريقتها الغنائية الخاصة.

وقالت مريم صالح أنها متحمسة لإعادة تقديم روائع عدوية في مصر بعد نجاحه لمدة ست سنوات في بيروت، واصفة عدوية بكونه سلطان الأغنية المصرية ومبدع الأغنية الشعبية في مصر، موضحة انها تسعى لإعادة تقديم مجموعة من أشهر أغانيه مثل «سلطان أهل الهوى» و«يا بنت السلطان» و«كونت ديمونت كريستو»، وذلك بتوزيع موسيقي مختلف عن المعتاد.

مريم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، لفتت إليها الأنظار في بداياتها بأول ألبوماتها «أنا مش بغني» بأسلوبها الغنائي الغريب وغير المعتاد في طريقته الأدائية والموسيقية، ومن بعده ألبومها الثاني «حلاويلا»، وصولًا لمشروعها الأخير «الإخفاء»، وتعود حاليًا للساحة بعد غياب فترة طويلة إثر انشغالها بتربية ابنتها الصغيرة «سر»، وتنشغل حاليًا بتحضير عدة أعمال غنائية جديدة تطل بها خلال العام الجاري، من أشهر أعمالها الغنائية، منها «أنا مش بغني» و«عاشقة الورد» و«امشي على رمشي»، و«تسكر تبكي».