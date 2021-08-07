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تحرير ٣٨٥١ محضرا تموينيًا متنوعًا في حملات رقابية بالشرقية

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تحرير ٣٨٥١ محضرا تموينيًا متنوعًا في حملات رقابية بالشرقية تحرير ٣٨٥١ محضرا تموينيًا متنوعًا في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

وفي هذا الإطار شنت الإدارات التموينية المختلفة، حملات مفاجئة على الأسواق خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن تحرير ٣٨٥١ محضراً متنوعاً منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن رغيف الخبز، وعدم مطابقته للمواصفات والإشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط طن و٦٥٠ كيلو دقيق مدعم، وطن ونصف دقيق سميد، و٨٥٠ كيلو ملح ،و ٢ طن و٤٨٠ كيلو لحوم، و٣٥٠ كيلو سمك، و٢٥٠ كيلو جبنة، و٣١٦ كيلو لحوم ودواجن، وطن و٧٩١ كيلو زيت جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأضافت أنه تم ضبط سلع غير غذائية، منها وطن و٥٠٠ لتر بنزين، و٦٧٠ لتر سولار، و٥٠٠٠ لمبة، و٦٠٠ سرنجة، و١٠٠ شيكارة أسمدة جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وأكدت استمرار شن الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

المصرى اليوم

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