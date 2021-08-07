لأول مرة.. إتاحة إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مكتبة الكونجرس الأمريكي

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أكد خلاله مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في منتدى مراكز الفكر الدولية الذي عقد بدبي في الفترة من (٢٧-٢٨) يوليو كمتحدث رئيسي، والذي ضم (١٨٧) مشاركا من (١١٢) مركز فكر دولي من (٥٦) دولة مختلفة، حيث تم استعراض جهود الحكومة في التعامل مع جائحة كوڤيد ١٩ والدور الذي قام به مركز المعلومات خلال الجائحة سواء بإنشاء منصات إلكترونية أو تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في أدواته المختلفة، أو التوسع في الإصدارات المتخصصة التي تضم كبار الكتاب والمتخصصين للتعرف على أبرز الأفكار والتوجهات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وقال أسامة الجوهرى: توجت تلك الجهود، بإتاحة إصدارات دوريات آفاق (استراتيجية- اقتصادية- اجتماعية- مستقبلية) التي تضم رؤى كبار الكُتاب والمفكرين وباحثي المركز في القضايا المختلفة ضمن مقتنيات مكتبة الكونجرس الأمريكي للمستفيدين للبحث داخل المكتبة بواشنطن، وعلى الموقع الإلكترونى لها، وذلك بهدف توصيل الرؤي المصرية الصحيحة في قلب صنع القرار الأمريكي.

وأشار إلى أن سلسلة «آفاق» هي سلسلة حديثة تضم كتابات لكوكبة من الخبراء المرموقين عربيا ودوليا مثل ( د.على الدين هلال – د. محمود محيى الدين- د. عبدالمنعم سعيد – د.ماجد عثمان – د. أحمد فكرى عبدالوهاب – د. فخرى الفقى – السفير. محمد توفيق- د. محمد كمال – د. أحمد زايد – .......... الخ) وشارك بها منذ إطلاقها أكثر من (١٠٠) خبير – منهم باحثون بالمركز- لتكون تلك السلسلة هي الأكبر في تاريخ مركز المعلومات من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمي والعملي.

الجدير بالذكر أن مكتبة الكونجرس الأمريكى هي المكتبة الوطنية للولايات المتحدة الامريكية، وتعد من أقدم المؤسسات الفيدرالية الثقافية في الولايات المتحدة، وتعتبر أكبر مكتبة في العالم فهى مصدر عالمي مرموق، حيث تقوم بتجميع كافة الإنتاج الفكري المنشور على مستوى العالم، وتشتمل على أكثر من 170 مليون مادة، بما يشمل الكتب والدوريات والمخطوطات والكتب النادرة والمواد المطبوعة الأخرى، بالاضافة إلى الأفلام والخرائط والنوت الموسيقية والتسجيلات الصوتية لأكثر من 470 لغة.

من جانبه، ثمّن الدكتور مصطفى مدبولى الجهود التي يقوم بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في الفترة الأخيرة، موجها الشكر لجميع الباحثين بالمركز، وكذا الكتاب والمفكرين والخبراء المتعاونين مع المركز من الخارج، مشيرا إلى أن المركز أصبح له مكانة واضحة بما يصدره من دوريات ومتابعات على مدار الآونة الأخيرة، وكذا ما يدعم به متخذ القرار من أفكار ورؤى وأبحاث، تعزز دوره، وتفتح آفاقا جديدة للمسئولين.