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الأرصاد : استمرار الموجة شديدة الحرارة .. والقاهرة 42 درجة

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم السبت، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تظهر اليوم السبت شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل للسيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

خريطة توزيع درجات الحرارة اليوم السبت

المصرى اليوم

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