أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة -
«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل ) -
«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه -
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم -
وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا عن 81 عاما -
الاردن : 60.8 % نسبة النجاح في التوجيهي .. اسماء الاوائل -
أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية -
فيديو.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده -
تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان -
عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خبر صادم لعشاق القهوة.. نصف أنواع البن البري معرّض للانقراض

Print
خبر صادم لعشاق القهوة.. نصف أنواع البن البري معرّض للانقراض خبر صادم لعشاق القهوة.. نصف أنواع البن البري معرّض للانقراض
توقعات بخفض الإنتاج وزيادة الطلب وأزمة عالمية كبرى وارتفاع بالأسعار

خبر صادم لعشاق القهوة.. نصف أنواع البن البري معرّض للانقراض

أطلق علماء أمريكيون تحذيراً لمُحبي وعشاق القهوة، بأن ما يزيد على نصف أنواع البن البري في العالم عُرضة لخطر الانقراض؛ ما سيؤدي إلى رفع منتجاته المختلفة في مختلف البلدان.

وبحسب الدراسة التي أعدّها الخبراء في مؤسسة "رويال بوتانيك غاردنز"، ونقلتها وكالة "رويترز"، فإن الصقيع الشديد في البرازيل أدّى إلى تلف محاصيل كبيرة، إضافة إلى زيادة تكاليف نقل البضائع حول العالم والمصاعب المرتبطة بإجراءات الحد من انتشار المستجد.

وأشارت الدراسة إلى أن إجراءات الحماية الحالية المتبعة لأنواع البن البري ليست كافية لحمايته على المدى البعيد، وهذا الأمر قد يسبّب خفض الإنتاج العالمي وزيادة الطلب؛ ما ستنتج عنه أزمة عالمية كبرى متعلقة بسوق البن.

وقال الباحثون إن "هناك حاجة ماسة لإجراء عاجل في دول استوائية بعينها ولاسيما في إفريقيا، خاصة في مناطق الغابات التي تعاني بشدة من التغير المناخي".

وأكّدت الدراسة أن قيمة حبوب البن المحمصة ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكلٍ كبيرٍ مقارنة بالسنوات السبع الفائتة.

وعلى سبيل المثال، وصلت تكلفة القهوة في متاجر الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث أصبحت القهوة أكثر تكلفة بشكل ملحوظ في البرازيل نفسها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو