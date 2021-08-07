أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة -
«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل ) -
«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه -
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم -
وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا عن 81 عاما -
الاردن : 60.8 % نسبة النجاح في التوجيهي .. اسماء الاوائل -
أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية -
فيديو.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده -
تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان -
عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أولمبياد طوكيو.. فريال عبدالعزيز تضمن ميدالية جديدة بالكاراتيه لمصر

Print
أولمبياد طوكيو.. فريال عبدالعزيز تضمن ميدالية جديدة بالكاراتيه لمصر أولمبياد طوكيو.. فريال عبدالعزيز تضمن ميدالية جديدة بالكاراتيه لمصر
اللاعبة المصرية تمكنت من التأهل إلى الدور نصف نهائي لوزن +61 كيلو

أولمبياد طوكيو.. فريال عبدالعزيز تضمن ميدالية جديدة بالكاراتيه لمصر

ضمنت الحصول على ميدالية جديدة في الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو حالياً، وذلك في منافسات الكاراتيه لوزن فوق 61 كيلوغراماً.

فقد تمكنت المصرية فريال أشرف عبدالعزيز من التأهل إلى الدور نصف نهائي لوزن +61 كيلوغراماً، بعد فوزها على منافستها الإيرانية حميدة عباس علي.

وستكون هذه الميدالية الخامسة لمصر في أولمبياد طوكيو، وربما السادسة في حال فوز منتخب مصر لكرة اليد على منافسه الإسباني في المباراة الجارية حالياً بين المنتخبين.

وكانت اللاعبة المصرية جيانا فاروق؛ قد حصلت أمس الجمعة، على الميدالية البرونزية في الكاراتيه في وزن 61 كيلوغراماً.

يُشار إلى أن مصر كانت قد أحرزت 3 ميداليات برونزية عبر كل من: سيف عيسى في وزن -80 كغم، وهداية ملاك في وزن -57 كغم في التايكوندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كغم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

جمارك المطار تضبط مصرى يحمل جنسية أجنبية قبل تهريب عملات ذهبية و34 قطعة أثرية

جمارك المطار تضبط مصرى يحمل جنسية أجنبية قبل تهريب عملات ذهبية و34 قطعة أثرية