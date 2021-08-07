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انطلاق امتحانات الدور الثاني للعام 2020/ 2021 في الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة

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انطلاق امتحانات الدور الثاني للعام 2020/ 2021 في الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة انطلاق امتحانات الدور الثاني للعام 2020/ 2021 في الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة

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انطلقت امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، اليوم السبت في الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أن تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي أدُّوا امتحان اللغة العربية والخط في زمن قدره ساعة وفق الجداول المعلنة، فيما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني امتحاناتهم بجميع نوعيات التعليم الفني (زراعي، صناعي، تجاري، وفندقي) .

وشدد على مديري عموم الإدارات بمتابعة سير العملية الامتحانية وضرورة متابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق الاشتراطات المعلنة من وزارة الصحة لمجابهة ، والتأكيد على ارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن بمسافات بينية مناسبة بين الطلاب.

وأكد «سعد»، على أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع تتم تحت إشراف الإدارة التعليمية وفق الكتاب الدوري ( 11) بتاريخ 5 / 5 / 2021 ويؤديها الطالب بالمنزل ويتم تسليمها للمدرسة .

المصرى اليوم

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