"سليمان الحبيب" بالقصيم يُنقذ عشرينية من فشل رئوي حاد وعيوب خلقية متعدّدة

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وصلت للمستشفى وهي في حالة حرجة جدًّا وإعياء شديد وتعاني من ضعف عام

نجح مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم في إنقاذ مريضة تبلغ من العمر 24 عامًا كانت تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس، نتيجة إصابتها بالتهاب رئوي حاد، بالإضافة إلى وجود أمراض خلقية منذ الولادة، كالصرع وتقوس العمود الفقري "الجنف" والقفص الصدري ومشاكل في الفكين وخسارة بالوزن. وقد حاول الأهل علاجها في أكثر من مستشفى ولم يكتب لها النجاح وازدادت حالتها سوءًا.

وأوضح استشاري ورئيس العناية المركزة ورئيس الفريق الطبي المعالج بالمستشفى الدكتور وجيه عودة، أن المريضة وصلت للمستشفى وهي في حالة حرجة جدًّا وإعياء شديد وتعاني من ضعف عام وهبوط حاد في الضغط، وزيادة في النبض والتنفس، وانخفاض بنسبة الأوكسجين، وعلى الفور تم إخضاعها للفحوصات المخبرية والأشعة، والتي أكدت أن الرئة اليسرى تعاني من التهاب شديد ووجود حويصلات صديدية بالغشاء البلوري وفشل وظيفي نتيجة الالتهاب الشديد ووجود ماء وصديد.

وأشار د. وجيه إلى أنه بعد الاطلاع على الفحوصات الأولية تم إعطاء الأدوية التحفظية المتبعة في علاج مثل هذه الحالات بالعناية المركزة، بالإضافة إلى وضع أنبوب صدري لسحب الصديد والسوائل المتكونة حول الرئة، موضحًا أنه بعد وضع الأنبوب الصدري تم إجراء أشعة مقطعية على الصدر مرة أخرى للتأكد من تحسن الهواء والصديد حول الرئة، ولكن دون جدوى.

وقال إنه تم عمل منظار رئوي لتنظيف الرئة اليسرى، ولكن لم تتحسن المريضة، فتم اللجوء للخيار الأخير ضمن الخطة العلاجية وهو إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية المنظار الصدري بواسطة استشاري جراحة الصدر؛ حيث تم استئصال وتقشير الغشاء البلوري المحتوي على الصديد والمنتشر في كامل الرئة اليسرى في صورة حويصلات صديدية، كما تم تنظيف وغسيل هذا الجزء من الرئة وتركيب أنبوبتين للصدر تعملان على سحب أي بقايا للصديد في فترة ما بعد العملية.

وأوضح استشاري العناية المركزة أن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد؛ حيث تم نقل المريضة للعناية المركزة، وقد استقرّت علاماتها الحيوية، وبعد مرور 24 ساعة تم إجراء أشعة مقطعية "C.T Scan" على الصدر، وتبين أن الرئة بدأت في التحسن والعمل بشكل طبيعي واستعادة وظيفتها تمامًا، مؤكدًا على أن المريضة خرجت من المستشفى وهي بصحة وعافية ولله الحمد.