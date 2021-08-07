المتحف القومي في الإسكندرية يعرض «أيقونة تتويج العذراء» تزامنا مع «الصوم الشعبي» للأقباط

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يعرض متحف الإسكندرية القومى، قطعة أثرية نادرة بعنوان «أيقونة تتويج السيدة مريم العذراء»، وذلك تزامناً مع عيد صعود مريم، والذى تَحْتَفِلُ بع الكَنِيسَة القِبْطِيَّة الأُرْثُوذكسية، يَوْم 22 أغسطس من كُلِّ عامٍ، وهو المُتَمِّم لِصَوْم مَرْيَم الَّذِي يْدَأُ يَوْم 7 أغسطس، ويَستَمِرُّ لِمُدَّة 15 يَوْمًا، يَنقَطِع خِلَالَهُ المَسِيحِيُّونَ عن تَناوُلِ اللُّحُوم ومُنتَجات الألبان والاكتِفاء بالخُضْرَوات والزُّيُوت النَّباتِيَّة.

ويَعْتَبِر عِيد صُعود جَسَد العَذْرَاء مَرْيَم هو أحد أبْرَز المُناسَبات، حَيْثُ يَأتِي عِيد صُعود الجَسَد والانتِقال إلىٰ السَّماء عَقِب انتهاء صَوْم العَذْرَاء، وهو صَوْمٌ من الدَّرَجَة الثَّانِيَة في الكَنِيسَة القِبْطِيَّة لَيْسَ تَقلِيدًا وإنَّما تَكرِيمًا لسِيرَتِها، حيث يتم عرض القطعة حاليًا في ڨاترينة الأَيْقُونات بقسم الآثار القِبْطِيَّة بمُتْحَف الإسكندرية القومي.

وذكر المتحف أن القطعة عبارة عن أَيْقُونَة خَشَبِيَّة تُصَوِّر مَشْهَد تَتْوِيج أو تَكْلِيل السَّيِّدَة مَرْيَم العَذْرَاء، وذَلِكَ بَعْدَ انتِقالِها إلىٰ السَّماء، وهو مَوضُوعٌ أصْبَحَ شائِعًا سَواء في الفَن المَسِيحِي الغَربي (كاثوليكي) أو الفَن المَسِيحِي الشَّرقي (أُرْثُوذكسي)- كَنَوْعٍ من التَّكْرِيم المَعْنَوِي- تَبْجِيلًا وإكرامًا لِنَقاوَة قَلْب مَرْيَم وطَهارَتِها، وتَعْظِيمًا لِلسَّيِّدَة مَرْيَم العَذْرَاء كَمَلِكَة أو سُلْطانَة مُتَوَّجَة.

وفى سياق متصل، ينظم متحف الإسكندرية القومي جولات إرشادية مجانية يومياً تحت عنوان «قائد وتاريخ»، يقدمها قسم البحث العلمي بالتعاون مع قسم التسويق بالمتحف، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة الإسكندرية (والذي يتم الاحتفال به في السادس والعشرين من شهر يوليو من كل عام)، وذلك لإلقاء الضوء على أشهر ملوك وملكات وأباطرة العالم القديم، منكاورع وحتشبسوت وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني أمنحتب الرابع «إخناتون» والإسكندر المقدوني وهادريان وكاراكالا.

وتشمل هذه الجولة تصوير فوتوغرافي بجانب أجمل القطع الأثرية بمتحف الإسكندرية القومي.