مديرو الإدارات التعليمية في الإسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مديرو الإدارات التعليمية في الإسكندرية، اجتماعات متزامنة لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021.

وترأس الدكتور سامى فضل دياب مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، والدكتورة أميمة طه وكيل الإدارة، ضم مديرى المراحل وموجهى أوائل المواد المختلفة وكافة مديرى المدارس بكافة مراحلها، حيث تم مناقشة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وتطبيق قواعد الامتحان وأهمية تواجد الموجه المقيم بالمدرسة قبل موعد الامتحان بوقت كاف، والحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأهمية الاستعداد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي ٢٠٢١~٢٠٢٢، وإعداد السجلات والجداول وتجهيز قوائم الفصول، وتسديد مصروفات الصف الأول لرياض الأطفال kg1 وذلك قبل تسجيل الطالب على قاعدة بيانات المدرسة.

وفى إدارة المنتزه التعليمية، عقد شريف فتحى مدير عام الإدارة اجتماعاً في إطار التعاون المستمر بين الإدارة و مجلس أمناء الإدارة، بحضور أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لمناقشة ما تم تنفيذه خلال العام الماضي وبحث آليات العمل للفترة المقبلة.

وفى إدارة برج العرب التعليمية، برئاسة محمد الرفاعى مدير عام الإدارة، جرى عقد اجتماع لبحث الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني، كما تم الانتهاء من تطهير ورش وتعقيم المدارس وجميع فصول وحجرات المدارس استعداداً لامتحانات الدور الثانى.

وفى إدارة شرق، ترأست همت أبوكيلة المدير العام للإدارة، اجتماعاً تناولت فيه عدة نقاط، منها: فتح فصول محو أمية ببعض المدارس للراغبين في التعاون بين إدارة شرق التعليمية ونادي الروتاري، ودعم مجلس الأمناء المادي للأنشطة التربوية، وتشجيع الطلاب على المشاركة بكافة الأنشطة الصيفية طبقا لخطط التوجيهات المعدة مسبقا، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الأمور الخاصة بتنظيم ٱليات العمل بالفترة القادمة.

كما ترأس هشام عثمان، مدير عام إدارة العامرية التعليمية، اجتماعاً لمناقشة خطة ميكنة إدارة العامرية التعليمية، والاعتماد على الحاسب الآلي في كافة التعاملات، وذلك وفق خطة وجدول زمني تم تحديده، وتم التوصية بضرورة تنفيذ المهمة في أسرع وقت مع مراعاة الدقة.

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)

تعقيم المدارس .. مديرو الإدارات التعليمية فى الاسكندرية يناقشون الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى 2021 (صور)