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بعد ضمان ميدالية.. فريال أشرف «باكيه»: أشكر والدتي هذا إنجازها ()

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بعد ضمان ميدالية.. فريال أشرف «باكيه»: أشكر والدتي هذا إنجازها (فيديو) بعد ضمان ميدالية.. فريال أشرف «باكيه»: أشكر والدتي هذا إنجازها ()

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ضمنت لاعبة الكاراتيه فريال عبدالعزيز ميدالية جديدة لبلادها بعد بلوغها نصف نهائي الكوميتي، لوزن أكثر من 61 كغ اليوم السبت، ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

وحققت فريال (22 عاماً) فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-0 ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباسعلي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها «الأخوي» مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

وقالت فريال في تصريح خاص قناة بين سبورت: «هذا تعب أربع سنوات. الضغط النفسي والعصبي كان قوياً. أشكر والدتي. هذا انجازها وليس انجازي (باكية)».

تابعت «قطعت المرحلة الأصعب، المنافسة كانت قوية. كل لاعبة مصنفة أولى في دولتها وقد تكون بطلة عالم أكثر من مرة. المباريات كانت صعبة للغاية».

وستكون خامس ميدالية لمصر في الألعاب الحالية، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن -57 كلغ في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم «كيشو» في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلغ، وجيانا فاروق لطفي في وزن -61 كلغ في الكاراتيه.

المصرى اليوم

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