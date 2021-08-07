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(16-19) إسبانيا.. نهاية الشوط الأول

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مصر (16-19) إسبانيا.. نهاية الشوط الأول (16-19) إسبانيا.. نهاية الشوط الأول

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انطلقت اليوم السبت، مباراة الوطني ضد منتخب إسبانيا لتحديد صاحب الميدالية البرونزية لمنافسات كرة اليد بدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وسيطر المنتخب المصري على الملعب بشكل جيد في بداية المباراة، ولكن سرعان ما استطاع المنتخب الإسباني من الحصول على التعادل، كما أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة (19-16)

ويضم المنتخب الوطني أحمد الأحمر، يحيى الدرع، سيف الدرع، محمد سند، يحيى خالد، عمر الوكيل، كريم هنداوي، عصام الطيار، أحمد هشام دودو، محمد ممدوح هاشم، حسن القداح.

والجدير بالذكر أن علي الزين يغيب عن المباراة بسبب إصابته في مباراة فرنسا.

المصرى اليوم

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