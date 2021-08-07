السفارة الأمريكية في كابول تناشد مواطنيها سرعة مغادرة أفغانستان

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دعت السفارة الأمريكية في كابول، السبت، المواطنين الأمريكيين لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وقالت السفارة في صفحتها على موقع «توتير»: «تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بأسرع وقت ممكن، باستخدام الرحلات التجارية المتاحة».

وأضافت السفارة انذار امني في تغريدتها للمواطنين الأمريكيين الرغبين في الحصول على مزيد من المعلومات.

وجاء ذلك بعد يوم، من اغتيال حركة طالبان مدير المركز الإعلامي للحكومة الأفغانية، الجمعة، في كمين نصبته الحركة في العاصمة كابول، في أحدث عملية قتل لمسؤول حكومي بعد أيام فقط من محاولة اغتيال القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة أسوشيتد برس، إن المسلحين قتلوا داوا خان مينابال، مدير العمليات الصحفية للحكومة الأفغانية لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، الذي شغل في السابق منصب نائب المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني. وفي وقت لاحق، أصدر المتحدث باسم طالبان بيانًا أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقال إن مينابال «قُتل في هجوم خاص» على أيدي المجاهدين.

من جهته، قال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعيد حامد روشان، إن عملية الاغتيال وقعت خلال صلاة الجمعة. وبعد إطلاق النار انتشرت القوات الأفغانية في أنحاء كابول حيث قتل مينابال بالرصاص بينما كان يستقل سيارته.

وتخوض حركة طالبان معارك ضارية منذ شهور في أنحاء أفغانستان، حيث فرضت حصارًا على عواصم المقاطعات في جنوب وغرب البلاد بعد السيطرة على منطقة تلو الأخرى، وحتى الاستيلاء على العديد من المعابر الحدودية الرئيسية.

وفي ولاية نيمروز الجنوبية، بدت عاصمتها زارانج أول عاصمة إقليمية تسقط في أيدي طالبان على الرغم من أن الحكومة زعمت أنه لا يزال هناك قتال عنيف حول البنية التحتية الرئيسية في المدينة، لكن طالبان نشرت صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مسلحين داخل المطار المحلي ويقفون لالتقاط الصور عند مدخل المدينة.

وفي وقت سابق، اتهمت السفارتان الأمريكية والبريطانية في كابول حركة طالبان بارتكاب جرائم حرب بعد أن خلص تقرير صادر عن هيئة مراقبة أفغانية إلى أن الجماعة المتمردة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتل المدنيين ونهب ممتلكات السكان.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في تغريدة على تويتر: «في سبين بولداك، قندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين قتلًا انتقاميًا. يمكن أن تشكل جرائم القتل هذه جرائم حرب. يجب التحقيق معهم ومحاسبة مقاتلي طالبان أو القادة المسؤولين عنها». وأضافت السفارة الأمريكية في تغريدتها: «أن بريطانيا والولايات المتحدة تحثان على وقف إطلاق النار الآن».

وأكدت السفارة الأمريكية في تغريدة منفصلة على محاسبة قادة طالبان وقالت: «يجب تحميل قيادة طالبان المسؤولية عن جرائم مقاتليهم. إذا لم تتمكن من السيطرة على مقاتليك الآن، فلن يكون لديك عمل في الحكم لاحقًا». ووضعت السفارة في التغريدة رابطا للتقرير الصادر عن اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. ومن جهتها غردت السفارة البريطانية في كابول التصريحات نفسها.