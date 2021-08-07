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"السديس": 25 وكالة متخصّصة في مختلف التخصّصات برئاسة شؤون الحرمين

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"السديس": 25 وكالة متخصّصة في مختلف التخصّصات برئاسة شؤون الحرمين "السديس": 25 وكالة متخصّصة في مختلف التخصّصات برئاسة شؤون الحرمين
تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن هيكلة الرئاسة ستشهد إنشاء (25) وكالة متخصّصة في مختلف التخصّصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

وبيّن السديس؛ أن الرئاسة بدعم القيادة الرشيدة تسعى لتطوير خدماتها وبرامجها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين، وفق رؤية الخير والعطاء رؤية (2030) التي تؤكّد على بذل أقصى الجهود والإمكانات كافة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح أن أهداف إنشاء الوكالات التخصّصية هي دعم مسيرة التطوير وتسخير القدرات التي يزخر بها أبناء الوطن، ومزيد من تمكين المرأة لخدمة قاصدات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطبيق أحدث التجارب الإدارية لمزيد من الجودة وتسخير الذكاء الاصطناعي ووسائل التقنية الحديثة.

وأكد أن الرئاسة ماضية في مسيرة التطوير وفق التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، سائلا الله -عز وجل- أن يجعل ما يقدمانه من جهود في موازين حسناتهما إنه سميع مجيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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