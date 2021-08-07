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أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:32 صباحاً
فيديو.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:32 صباحاً
تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:27 صباحاً
عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:27 صباحاً
لحساب تاجر.. طالب يحترف ترويج العملات النقدية المقلدة عبر «فيس بوك»
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
«الداخلية»: ضبط 200 طربة حشيش مع 3 متهمين بالإسكندرية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
التعليم العالي تبحث التصميمات المتكاملة لـ 14 جامعة أهلية بالجامعات الحكومية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
وزير التعليم العالي يستقبل الأمير عبدالعزيز بن طلال لدعم آليات التعاون
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
رئيس مياه الغربية يكافئ 3 عاملين بمحطة معالجة محلة زياد بمركز سمنود
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
الأهلي يتحدى طلائع الجيش.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:26 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تقدم طالبان ومناورات روسيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 07 أغسطس 2021 10:16 صباحاً
89
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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